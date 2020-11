Nel 2021 McDonald’s introdurrà una linea di burger e altri prodotti che non contengono carne

La catena di fast food McDonald’s ha annunciato che nel 2021 introdurrà una linea di prodotti vegetali alternativi ai classici hamburger di carne e alle crocchette di pollo per cui i suoi ristoranti sono diventati famosi in tutto il mondo. I prodotti della linea chiamata “McPlant” saranno burger, crocchette e sandwich per la colazione, tutti realizzati senza l’utilizzo di carne.

McDonald’s ha sviluppato la ricetta di un nuovo burger vegetale con la collaborazione di Beyond Meat, una delle principali aziende che realizzano prodotti che hanno l’aspetto e il sapore di carne ma sono prodotti a partire da ingredienti di origine vegetale. Sebbene Beyond Meat abbia comunicato che il burger realizzato in collaborazione con McDonald’s farà parte della linea McPlant, la catena non ha chiarito quale sarà l’azienda che fornirà i prodotti alternativi alla carne.

Per quanto riguarda i prodotti vegetali nei fast food, McDonald’s arriva con un po’ di ritardo rispetto ai suoi concorrenti: Burger King, per esempio, aveva introdotto panini con i burger prodotti dalla società Impossible Foods già nell’aprile del 2019.

