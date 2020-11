Le foto del primo giorno di lockdown a Londra

Oggi in Inghilterra è iniziato un secondo lockdown di quattro settimane per limitare l’aumento del numero di nuovi contagi da coronavirus. Pub, ristoranti, palestre e tutte le attività non essenziali e i luoghi di preghiera hanno dovuto chiudere, mentre le scuole e le università sono rimaste aperte; a tutte le persone che non abbiano motivi validi per uscire è stato fortemente raccomandato di rimanere in casa. Le strade delle città si sono svuotate e la densa nebbia che ha avvolto Londra per tutta la giornata ha reso l’impresa di fotografare la desolazione generale particolarmente facile.