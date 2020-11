Foto di una giornata particolare

In queste ore negli Stati Uniti gli elettori stanno votando per scegliere il loro prossimo presidente, oltre a molte altre cose, e nella notte comincerà lo scrutinio. Dalle agenzie fotografiche arrivano moltissime fotografie: e sono un ulteriore racconto per immagini di queste elezioni americane del 2020, che come sempre attirano l’attenzione di tutto il mondo.

Negli Stati Uniti i seggi elettorali vengono montati in diversi luoghi aperti al pubblico, purché rispondano a una serie di criteri: per esempio che ci sia un parcheggio, che siano accessibili ai disabili, che ci siano dei bagni e dei posti in cui installare le macchine per votare o i tavolini; per questo non è strano vedere alcuni di questi seggi in teatri, palestre o posti per noi insoliti. È anche la prima volta che si vota durante una pandemia mondiale e quindi la prima volta che i seggi vengono attrezzati con plexiglass e chi ci lavora indossa mascherine, più o meno discrete.

Il Post segue le elezioni con un liveblog, qui.

– Leggi anche: Cosa non abbiamo visto in questa campagna elettorale americana