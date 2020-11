La ventesima puntata del podcast di Joypad

Dopo aver provato nello scorso episodio la Xbox Serie X tocca ora alla PlayStation5, che stupisce subito per la sua dimensione. Questa settimana si inizia a preparare il campo per le nuove console, con un mercato finalmente pronto e ricco di offerta, non fosse che il gioco forse più atteso dell’ultimo decennio, Cyberpunk 2077, è stato rinviato di quasi un mese. Nell’attesa, Joypad si consola con Watch Dogs: Legion e FIFA 21, registrando dei segnali di vita da parte di Stadia con l’evento Good Stuff e l’interessante esperimento di gioco via cloud di Switch, con Control. Tra i consigli della settimana spicca Hollow Knight, gratis questo mese per gli utenti PS Plus.