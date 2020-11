Il meteo di domani, lunedì 2 novembre

Secondo il Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, per lunedì 2 novembre, giorno dei morti, il tempo sarà prevalentemente soleggiato in tutto il paese con addensamenti nuvolosi sparsi da Nord a Sud e deboli piogge tra Liguria e Toscana. In Pianura Padana è prevista nebbia nelle prime ore della mattina e dalla sera in poi. Temperature massime e minime in lieve diminuzione soltanto nel Centro Italia, senza variazioni significative altrove.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.