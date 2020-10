Le previsioni meteo per domani, sabato 31 ottobre

Le previsioni meteo per sabato dicono che in Italia sarà una bella giornata, un po’ nuvolosa ma perfetta per andare fuori città, creando meno assembramenti possibili: di mattina sarà soleggiato praticamente in tutte le regioni, con foschia al Centro-Nord. Di pomeriggio ci sarà qualche nuvola nelle regioni settentrionali, mentre di sera si annuvolerà anche in Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria. Infine di notte le nuvole raggiungeranno il Sud.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.