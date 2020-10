Le previsioni meteo per domani, lunedì 26 ottobre

Le previsioni meteo per lunedì 26 ottobre dicono che in mattinata sarà piovoso su Valle d’Aosta e nella parte settentrionale di Piemonte e Lombardia, con estensione delle piogge più a sud nelle ore centrali della giornata. Sul levante ligure saranno possibili temporali nel pomeriggio, mentre le piogge interesseranno anche parte della Toscana e del Lazio. Al sud sarà sereno per la maggior parte della giornata.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.