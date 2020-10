Barcellona-Real Madrid, classico di Spagna, in TV e in streaming

Barcellona-Real Madrid, il “classico” del campionato di calcio spagnolo e una delle partite più seguite al mondo, si gioca oggi pomeriggio alle 16 allo stadio Camp Nou di Barcellona e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Alla settima giornata di campionato, Barcellona e Real Madrid si trovano rispettivamente al nono e al terzo posto in classifica, ma hanno entrambe delle partite da recuperare. Nell’ultima giornata sono state sconfitte a sorpresa da Getafe e Cadice. In settimana hanno poi giocato in UEFA Champions League, dove il Barcellona ha vinto senza problemi 5-1 contro gli ungheresi del Ferencvaros e il Real Madrid è stato battuto in casa dallo Shakhtar Donetsk.

Dove vedere Barcellona-Real Madrid

Barcellona-Real Madrid verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

Barcellona (4-2-3-1) Neto; Roberto, Pique, Lenglet, Dest; De Jong, Busquets; Fati, Coutinho, Trincao; Messi

Real Madrid (4-3-3) Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, Asensio

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.