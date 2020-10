Cosa sappiamo dell’insegnante decapitato in Francia

Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che l’omicidio dell’insegnante decapitato venerdì pomeriggio a Conflans-Sainte-Honorine, alla periferia nord di Parigi, è stato un «attacco terroristico islamista». L’uomo, che aveva 47 anni e insegnava storia e geografia nella scuola media di Bois d’Aulne, aveva recentemente mostrato alcune caricature del profeta Maometto ai suoi studenti durante una lezione sulla libertà d’espressione; alcuni genitori se ne erano lamentati e ne avevano discusso sui social network. Non sono ancora state diffuse informazioni ufficiali sul sospettato dell’omicidio, che è stato ucciso dalla polizia durante un tentativo di arresto. A indagare sul caso è la polizia antiterrorismo.

Cosa è successo

Secondo le ricostruzioni dei giornali francesi, venerdì pomeriggio, intorno alle 17, la polizia di Conflans-Sainte-Honorine aveva ricevuto una segnalazione su una persona sospetta nelle strade vicino alla scuola media di Bois d’Aulne. Una volta intervenuti i poliziotti avevano trovato il corpo di un uomo decapitato e poi, poco distante, avevano provato a interrogare un uomo con un coltello che li aveva minacciati: gli agenti avevano risposto sparando, e il sospettato, colpito, è morto a causa delle ferite.

Cosa si sa del sospettato

Secondo fonti anonime vicine alle indagini dell’agenzia di stampa AFP, il sospettato avrebbe gridato «Allah Akbar» prima di essere ucciso dalla polizia. Ora gli investigatori stanno cercando di capire se sia stato proprio il sospettato a diffondere su Twitter una fotografia della testa dell’insegnante ucciso con un messaggio indirizzato a Macron, secondo cui l’attacco sarebbe stato una vendetta contro una persona «che ha osato sminuire Maometto». Fonti giudiziarie di AFP e del quotidiano Le Monde hanno detto che addosso al sospettato è stato trovato un documento d’identità secondo cui l’uomo sarebbe nato a Mosca nel 2002, ma non è ancora stato provato che il documento fosse davvero suo. Le Monde dice che il documento lascia pensare che l’uomo fosse di origine cecena.

Secondo quanto riportato da AFP, ieri notte quattro persone, tra cui un minorenne, sono state arrestate: farebbero parte della famiglia del sospettato ucciso.

– Leggi anche: Che cosa significa “Allah akbar”?

Il secondo attacco in un mese

Il 25 settembre, tre settimane fa, un uomo e una donna erano stati accoltellati a Parigi, vicino alla vecchia redazione del giornale satirico francese Charlie Hebdo, da un 25enne di origine pakistana. L’attacco era stato collegato all’inizio del processo – cominciato il 2 settembre – alle persone accusate di essere coinvolte nell’attentato del 2015 alla redazione del settimanale satirico, oltre che nella successiva sparatoria a sud di Parigi in cui rimase uccisa una poliziotta, e nel seguente attacco a un supermercato kosher, dove vennero uccise altre quattro persone. Il processo è tuttora in corso.