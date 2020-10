Anche eBay fa sconti in questi giorni

Da qualche anno, quando Amazon fa gli sconti del Prime Day, altri siti di e-commerce approfittano del fatto che un gran numero di persone farà shopping online per fare a loro volta qualche promozione. Per esempio, lunedì su eBay è cominciata una serie di sconti che andrà avanti per tutta la settimana, fino al 19 ottobre: come quelli del Prime Day di Amazon, riguardano migliaia di prodotti, dall’elettronica all’abbigliamento. Anche per eBay vi consigliamo di stare in guardia se volete cercare affari, perché non sempre i prezzi originari e le percentuali di sconto segnalate dai negozi online sono indicativi di un reale vantaggio economico per chi compra.

In generale i prezzi dei prodotti su internet oscillano molto, quindi è difficile dire davvero quale sia il prezzo delle cose, quale sia effettivamente uno sconto e quanto sia vantaggioso. Per questo vi consigliamo di confrontare i prezzi di eBay con quelli di Amazon e con altri e-commerce usando strumenti come Trovaprezzi. Noi l’abbiamo fatto con alcuni dei prodotti più interessanti in promozione su eBay e abbiamo messo insieme una lista di offerte particolarmente convenienti. Se è la prima volta che vi approcciate a eBay e avete qualche dubbio su come funziona, qui dovreste trovare le risposte: in breve, comunque, funziona come Amazon e tutti i venditori promossi dal sito nei periodi di sconti sono affidabili.

Un iPhone

Ci sono sconti su diversi modelli di iPhone. Tra i più interessanti c’è Phone 11, il modello presentato a settembre dell’anno scorso con un prezzo di partenza di 840 euro: in questi giorni su eBay quello da 64 Gigabite costa 630 euro e quello da 128 685. Se volete spendere meno, c’è iPhone SE, il modello “economico” degli smartphone di Apple che è uscito la scorsa primavera a 499 euro ricevendo molti apprezzamenti, e ora è in sconto a 420 euro.

Un paio di auricolari

Tra gli auricolari wireless economici più raccomandati dai siti di recensioni ci sono quelli di Skullcandy, un marchio statunitense di prodotti audio. Su eBay si trovano in sconto sia quelli del modello Sesh, a 43 euro anziché 54, che la versione avanzata Sesh Evo, a 56 anziché 80.



Il phon di Dyson

Dyson Supersonic non è esattamente un normale asciugacapelli: innanzitutto per via del suo prezzo che, anche in sconto, resta sopra la media (330 euro) e poi anche perché la tecnologia che usa per sparare fuori aria calda è un po’ diversa da quella a cui siamo abituati — e si sente. O almeno, così disse una delle redattrici del Post quando lo provò la prima volta. Sul sito di Dyson e su altri e-commerce si trova a 400 euro.

Un monopattino elettrico

Per chi negli ultimi mesi ha pensato spesso di comprarsi un monopattino elettrico, su eBay in questi giorni ce ne sono alcuni con i prezzi più bassi di internet: uno è questo di Smartway che costa 200 euro, e un altro è questo di Segway che costa 379 euro, entrambi una cinquantina di euro meno del solito.

Uno smartphone Samsung Galaxy

Presentato a settembre, Samsung Galaxy S20 FE Fan Edition è un modello della linea S20 progettato in modo da avere tutte le specifiche preferite dagli utenti Samsung e allo stesso tempo un prezzo accessibile rispetto alla media degli altri modelli. In questi giorni su eBay si trova a 580 euro, il prezzo più basso tra tutti gli e-commerce.

Un paio di Superga

Se pensate già alla prossima primavera, ci sono diversi numeri e diversi colori del classico modello di tela con i lacci a 35 euro al paio.

Un paio di sneaker

Per quelli a cui le sneaker piacciono rigorosamente bianche, invece, in sconto c’è il modello classico di Reebook, a 70 euro anziché 90, in vari numeri.

Un orologio vintage

È tornato di moda negli ultimi anni e chi ce l’aveva negli anni Novanta può fare quello che la sapeva lunga, se non l’ha buttato o perso quando abbiamo cominciato a guardare l’ora sui telefoni. Il redattore del Post che lo possiede dice che è bello e «fa bene le cose che deve fare». Su eBay ci sono di vari sconti: quello di silicone costa 15 euro, quello d’acciaio 20 euro.



Un rullo per la bici

Questo rullo è in sconto a 64 euro: è fatto per appoggiarci sopra una bicicletta e trasformarla in una cyclette. Va bene per chi sta pensando di attrezzarsi per l’inverno con qualcosa per fare movimento in casa, ma non ha tanto spazio e non vuole spendere una fortuna. Il consiglio, nel caso, è di prendere una ruota apposta per questo utilizzo, perché si consuma in parti diverse da quelle che si consumano su strada.

Un iPad

È un modello del 2019 da 10,5 pollici e 32 Gigabyte di memoria, color grigio siderale: in questi giorni su eBay è in sconto a 320 euro, il prezzo più basso a cui si può trovare in questo momento.

***

