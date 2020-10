Luca Palamara è stato radiato dalla magistratura. La decisione è stata presa dalla sezione disciplinare del Csm (il Consiglio superiore della magistratura), che ha accolto la richiesta della Procura generale della Cassazione, condannando l’ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati alla massima sanzione prevista.

Palamara era già stato sospeso dalle funzioni ed è sotto inchiesta per corruzione a Perugia, dove è accusato di aver ricevuto regali e benefici in cambio di favori, e di aver tentato di danneggiare chi aveva avviato un’indagine su di lui. I rappresentanti della Procura generale della Cassazione l’8 ottobre avevano motivato la richiesta della radiazione accusando Palamara di aver cercato di influenzare la nomina del procuratore di Roma per interessi personali e di aver screditato il procuratore aggiunto Paolo Ielo.

Lo scorso 20 giugno Palamara era stato espulso dall’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), di cui era stato presidente tra il 2008 e il 2012.