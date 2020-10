Il prossimo confronto Trump-Biden si terrà da remoto, ma Trump dice che non ci andrà

Il prossimo confronto televisivo tra i due principali candidati alla presidenza degli Stati Uniti, il presidente uscente Donald Trump e il suo sfidante Joe Biden, si terrà “in modalità virtuale”, con i candidati in due posti diversi, ha comunicato la commissione che organizza i dibattiti, “allo scopo di proteggere la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte”. Se si terrà, però: poco dopo l’annuncio Trump – che è ancora positivo al coronavirus – ha detto che non intende partecipare a un dibattito da remoto; il capo della sua campagna elettorale ha definito la decisione «un favore a Joe Biden» e ha detto che Trump quella sera farà un comizio.

Il capo della campagna elettorale di Joe Biden ha risposto alla decisione della commissione dicendo che Biden «non vede l’ora di poter parlare direttamente al popolo americano e confrontare i suo piani» con quelli di Trump, senza però fare un riferimento diretto all’intenzione del presidente statunitense di non partecipare al dibattito.

La decisione della commissione si è resa necessaria alla luce della positività al coronavirus di Donald Trump, comunicata la settimana scorsa solo due giorni dopo il primo confronto con Biden (e con qualche dubbio che fosse positivo già allora, visto che l’amministrazione fin qui non ha voluto comunicare a quando risale l’ultimo tampone negativo del presidente). Dopo qualche giorno in ospedale Trump è tornato alla Casa Bianca ma è ancora positivo al coronavirus, così come oltre trenta persone che hanno frequentato la Casa Bianca negli ultimi giorni. La commissione ha preso questa decisione senza consultare i comitati elettorali di Trump e Biden.

Negli ultimi giorni Trump – che è in svantaggio nei sondaggi – aveva manifestato il desiderio di partecipare al confronto, dicendo di sentirsi molto bene, mentre il comitato Biden aveva detto che il dibattito non avrebbe dovuto tenersi finché Trump sarebbe stato positivo. Trump ha detto oggi che secondo lui «non sono affatto contagioso».