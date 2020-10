Le previsioni meteo di domani, mercoledì 7 ottobre

Le previsioni del tempo per domani, mercoledì 7 ottobre, dicono che in molte regioni del Nord sarà una giornata prevalentemente soleggiata, ma che nel Centro e nel Sud è prevista pioggia dal mattino fino a sera. È prevista pioggia in particolare nel Lazio, in Abruzzo, in Campania, in Puglia, in Basilicata e anche in Campania, anche se in nessuna di queste regioni è previsto che piova per tutto il giorno. Nel Lazio è prevista pioggia al mattino con miglioramenti nel pomeriggio, altrove è prevista una mattinata più soleggiata e piogge sul finire della giornata.

Al Nord e al Centro le temperature massime dovrebbero raggiungere quasi ovunque (e in alcuni casi superare) i 20 gradi; in Sicilia ci saranno massime comprese tra i 26 e i 28 gradi. In Sardegna non è prevista pioggia e le temperature saranno abbondantemente sopra i 20 gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.