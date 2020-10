I danni delle intense piogge nel Nord-Ovest

Venerdì ci sono state intense piogge in tutto il Nord Italia e in particolare nel Nord-Ovest, dove fiumi e torrenti si sono ingrossati e hanno esondato causando correnti di acqua e fango. I danni più estesi sono stati rilevati in alcune zone della provincia di Cuneo e Vercelli, la val Roja al confine con la Francia, la valle del Sesia e la valle del Tanaro, ma ci sono notizie di danni gravi anche nelle altre province piemontesi, in Liguria e in Valle d’Aosta: sabato sera Alberto Cirio e Giovanni Toti, rispettivamente presidenti delle regioni Piemonte e Liguria, hanno chiesto al governo lo stato di emergenza.

Due persone sono morte: un vigile volontario di Arnad, in Valle d’Aosta, a causa della caduta di un albero, e un uomo di 36 anni dopo che la sua auto era caduta nel fiume a causa del crollo della strada. L’uomo era insieme al fratello, 21enne, che invece si è salvato. Per tutta la giornata di sabato sono arrivate notizie di diverse persone disperse, quasi trenta secondo alcuni giornali. Poi, in serata, i vigili del fuoco hanno comunicato il soccorso di 25 persone nella zona di Colle di Tenda (Cuneo). Altre 15 persone – isolate ma al sicuro – dovrebbero essere recuperate oggi. Risulta invece ancora disperso un pastore, trascinato dalla corrente sempre nella zona di Tenda.

La pioggia caduta tra venerdì e sabato in Piemonte ha raggiunto livelli straordinari, con punte di oltre 600 millimetri in alcune zone. Secondo l’ARPA Piemonte, il livello di pioggia caduta in un giorno è stato il più alto dal 1958.

Valori eccezionali per le precipitazioni cumulate nelle ultime 24 ore su alcune stazioni: Sambughetto (VB) 630 mm e Limone Piemonte (CN) 580 mm. Il valore di pioggia giornaliera ragguagliato sull'intera regione ha superato il record storico dal 1958 #allertameteoPIE pic.twitter.com/PdFekdaHiL — Arpa Piemonte (@ArpaPiemonte) October 3, 2020

Non si hanno ancora stime precise dei danni, ma diversi ponti sono crollati: uno a Bagnasco (Cuneo) – un ponte romano che era stato restaurato dopo l’ultima alluvione del 1994 –, uno a Romagnano Sesia, nel vercellese, uno in Valle d’Aosta e uno in provincia di Piacenza. A Garessio, sempre in provincia di Cuneo, un altro ponte è stato fortemente danneggiato e il sindaco parla di ingenti danni: «È un’alluvione peggiore di quella avuta nel ’94», ha detto il sindaco. Inoltre, sono parzialmente o del tutto crollati anche diversi edifici e interi tratti di strade.

Maltempo in Piemonte. Crollato il ponte di Romagnano Sesia. Il presidente Mattarella ha telefonato al presidente della regione @Alberto_Cirio per esprimere la sua vicinanza al Piemonte. @TgrRai pic.twitter.com/neD0N76nXa — Tgr Rai Piemonte (@TgrPiemonte) October 3, 2020

Oltre ai danni nelle province piemontesi, ci sono stati allagamenti e piccoli crolli anche in Liguria, soprattutto nella zona occidentale di La Spezia e Ventimiglia, dove però non dovrebbero esserci stati feriti o dispersi.

La viabilità in vaste zone del Nord-Ovest è ancora impraticabile: l’autostrada Aosta-Torino è chiusa, così come le principali vie di comunicazione nella zona dove è esondato il Sesia, tra Vercelli e Novara. Anche il traffico ferroviario tra le due città, sulla tratta Torino-Milano, è sospeso. Sembra essere regolare invece il traffico dell’alta velocità.