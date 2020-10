I danni della pioggia nel Nord-Ovest

Venerdì 2 ottobre ci sono state intense piogge in tutto il Nord-Ovest, che hanno causato estesi allagamenti e frane: le zone più coinvolte sono state quelle di Cuneo e Vercelli, in Piemonte, mentre in Valle d’Aosta un vigile del fuoco volontario è morto a causa della caduta di un albero. I vigili del fuoco hanno comunicato di essere alla ricerca di due dispersi nella zona di Col di Tenda (Cuneo) e Varallo Sesia (Vercelli), mentre Repubblica riporta un totale di 5 dispersi.

I danni maggiori sono stati rilevati al confine con la Francia, nella zona della val Roja: sono esondati il Tanaro e diversi torrenti, tra cui il Vermegnano, vicino a Limone Piemonte, e un ponte è crollato nella zona di Tenda. I vigili del fuoco hanno recuperato quattro pompieri francesi e un pastore che erano dispersi. Il pastore ha detto di aver visto suo fratello, che lavora con lui, trascinato via dalla corrente dei torrenti esondati tra la val Roja e il cuneese. Sono dispersi anche tre membri dell’associazione di volontariato Emmaus Cuneo.

Il traforo del Colle di Tenda è stato chiuso, così come la statale 20 che collega Cuneo con la val Roja nel tratto che va da Limone Piemonte – che attualmente è isolata – a Vernante, dove il sindaco ha dovuto far evacuare decine di persone. Ci sono stati allagamenti anche in altre zone del Piemonte, nel verbano e nel biellese, e in Liguria, a Genova, Voltri e Cogoleto. Il traffico ferroviario è stato interrotto sul tratto Genova-Ventimiglia, tra Spotorno e Finale Ligure.

#Maltempo, 45 interventi svolti in provincia di #Cuneo, maggiori criticità nei comuni Limone Piemonte, Ormea e Garessio. Chiuso il valico del Col di Tenda a causa di una frana nel versante francese, potenziato il dispositivo di soccorso con 25 #vigilidelfuoco [#2ottobre 21:15] pic.twitter.com/8fOIhzEPuh — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 2, 2020

Per oggi è prevista un’allerta per il maltempo anche in Veneto, in particolare nella zona di Treviso e nella Valbelluna. Inoltre, è attesa acqua alta a Venezia, dove si sono attivate stamattina le barriere del Mose, il sistema per contenere l’acqua alta nella laguna veneziana.

