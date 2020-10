Rio Ave-Milan di Europa League in TV e in streaming

Rio Ave-Milan è una delle partite dei playoff di UEFA Europa League in programma stasera. Si gioca alle 21 in gara unica allo stadio dos Arcos di Vila do Conde, in Portogallo, e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. È la partita in cui il Milan si può qualificare ai gironi di Europa League, un risultato ritenuto tra gli obiettivi minimi della squadra in questa stagione. Nei turni precedente la squadra di Stefano Pioli ha eliminato Shamrock Rovers e Bodø/Glimt, mentre i portoghesi del Rio Ave sono arrivati fino agli spareggi dopo aver eliminato Borac Banja Luka e Besiktas. La vincente di stasera parteciperà ai sorteggi della fase a gironi in programma domani, un giorno dopo quelli di Champions League.

Dove vedere Rio Ave-Milan

Rio Ave-Milan verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili. La partita sarà commentata da Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi.

Le probabili formazioni di Milan-Rio Ave

Rio Ave (4-2-3-1) Kieszek; Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Reis; Tarantini; Filipe Augusto; Piazon, Francisco Geraldes, Carlos Mané; Moreira

Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaakers; Colombo

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.