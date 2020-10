I sorteggi dei gironi di Champions League

I sorteggi dei gironi di UEFA Champions League sono in programma oggi pomeriggio alle 17 negli studi della RTS a Ginevra, in Svizzera, e non come di consueto al Grimaldi Forum di Montecarlo. I sorteggi stabiliranno gli otto gruppi della fase a gironi del torneo più ambito del calcio europeo, alla quale parteciperanno 32 squadre provenienti da 15 diversi paesi. A rappresentare la Serie A italiana ci sono Juventus, Inter, Atalanta e Lazio, le prime quattro classificate dell’ultimo campionato. Per la Juventus è l’ottava partecipazione consecutiva, per l’Inter la terza e per l’Atalanta la seconda. Per la Lazio il sorteggio sancirà invece il ritorno in Champions League dopo tredici anni di assenza.

Le regole dei sorteggi

Le 32 squadre qualificate sono state divise in quattro fasce: ciascuno girone sarà composto da una squadra per ognuna di esse. Nella prima fascia ci sono le detentrici di Champions ed Europa League — Bayern Monaco e Siviglia — e le vincitrici dei sei maggiori campionati europei. Le fasce dalla seconda alla quarta sono state stabilite in base ai coefficienti dei club nel ranking UEFA determinati dagli ultimi risultati nelle coppe europee. In questa fase del torneo non si potranno affrontare squadre provenienti dallo stesso campionato. La Juventus è l’unica squadra italiana in prima fascia. Inter, Atalanta e Lazio sono tutte in terza: a giudicare dal livello delle prime due fasce, e a meno di un sorteggio particolarmente fortunato, si ritroveranno probabilmente in gironi molto impegnativi.

Fascia 1

Bayern Monaco

Siviglia

Real Madrid

Liverpool

Juventus

Paris Saint-Germain

Zenit San Pietroburgo

Porto

Fascia 2

Barcellona

Atletico Madrid

Manchester City

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Borussia Dortmund

Chelsea

Ajax

Fascia 3

Dinamo Kiev

Salisburgo

Lipsia

Inter

Olympiacos

Lazio

Krasnodar

Atalanta

Fascia 4

Lokomotiv Mosca

Marsiglia

Club Brugge

Borussia Moenchengladbach

Istanbul Basaksehir

Midtjylland

Rennes

Ferencváros

Sono quattro le squadre esordienti in questa nuova edizione: i danesi del Midtjylland, i russi del Krasnodar, il Basaksehir di Istanbul e i francesi del Rennes. Il Ferencvaros di Budapest tornerà invece a giocare nel torneo dopo 25 anni di assenza.

Le date della Champions League

Anche in questa stagione la Champions League si svolgerà in un formato speciale e senza pubblico fino a nuove comunicazioni. Lo slittamento causato dalla sospensione delle attività per la pandemia ha influenzato anche la programmazione della nuova edizione, iniziata con due mesi di ritardo. La prima giornata della fase a gironi, normalmente fissata nelle prime settimane di settembre, si disputerà quindi tra il 20 e il 21 ottobre. Gli intervalli tra una giornata e l’altra sono stati ridotti per terminare la fase a gironi con l’ultima giornata tra l’8 e il 9 dicembre. La fase a eliminazione diretta, invece, non ha subito modifiche rispetto al calendario originale e inizierà a febbraio. La finale si giocherà il 29 maggio 2021 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, che avrebbe dovuto ospitare la finale della passata edizione, organizzata invece a Lisbona per questioni di sicurezza.

Dove vedere i sorteggi

I sorteggi della fase a gironi verranno trasmessi in diretta streaming dal sito della UEFA, raggiungibile da qui. In Italia verranno trasmessi anche da Mediaset in chiaro su 20 Mediaset o in streaming tramite il sito di SportMediaset, e da Sky all’interno di Sky Sport 24 (canale 200) e su Sky Sport Football (canale 203): gli abbonati potranno seguirli in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV.