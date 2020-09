Benevento-Inter, dove vederla in TV stasera

Benevento-Inter è uno dei tre recuperi della prima giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 18 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento e sarà trasmessa in esclusiva da Sky. L’Inter si presenta alla sua seconda partita della stagione dopo la vittoria in rimonta contro la Fiorentina nell’esordio casalingo. Stasera avrà nuovamente disponibili il difensore Stefan de Vrij mentre sugli esterni il nuovo acquisto Achraf Hakimi dovrebbe partire titolare, così come a centrocampo Arturo Vidal. Il Benevento di Filippo Inzaghi, invece, è tornato in Serie A con una sorprendente vittoria in rimonta a Genova contro la Sampdoria. La squadra scelte per l’Inter dovrebbe essere la stessa vista nel fine settimana.

A pochi giorni dalla terza giornata di campionato — il cui svolgimento completo è in dubbio dopo i casi di positività al coronavirus riscontrati nel Genoa — Napoli, Milan e Verona sono in testa alla classifica a punteggio pieno, seguite da Sassuolo e Juventus a 4 punti. In fondo alla classifica, Parma, Crotone, Sampdoria e Torino sono ancora senza punti dopo due partite disputate.

Dove vedere Benevento-Inter

Benevento-Inter verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Riccardo Gentile e Nando Orsi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Benevento-Inter

Benevento (4-3-2-1) Montipò; Barba, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Moncini

Inter (3-4-1-2) Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Sensi; Lukaku, Sanchez

***

Il Post ha un’affiliazione con Now TV e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.