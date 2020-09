Le previsioni meteo per domani, mercoledì 30 settembre

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che in Italia ci sarà prevalentemente bel tempo: di mattina non pioverà da nessuna parte ma sarà nuvoloso al Centro-Nord e soleggiato nel resto del paese. Di pomeriggio ci saranno schiarite ma inizierà a piovere nella zona di Genova. Di sera e di notte smetterà di piovere in Liguria e tornerà ad annuvolarsi al Nord, senza pioggia. Le temperature saranno in leggero calo, sui 20 gradi circa di massima.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.