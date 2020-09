La diciottesima puntata del podcast di Joypad

La scaletta di questa puntata è stata dettata da due avvenimenti enormi e inaspettati: l’acquisizione per 7,5 miliardi di dollari di ZeniMax Media da parte di Microsoft (Zenimax è la società che controlla Bethesda e quindi Doom, The Elder Scrolls e Dishonored) e l’annuncio di Luna, servizio di cloud gaming in abbonamento di Amazon, in diretta concorrenza con Stadia. Nonostante questo clima frizzantino e in continua evoluzione, dopo l’evento di presentazione di PlayStation 5, ora abbiamo chiaro in testa come funzionerà la prossima generazione di console, e cosa quindi dovremmo aspettarci nell’immediato futuro. Il presente, invece, è tutto di Hades, Pes 2021 e Super Mario 3D All-Stars. Questa settimana i consigli prevedono il nuovo libro di The Bitmap Books, Towerfall Ascension, vecchio pallino di Bordone, e Spelunky 2, di cui Fossetti è grande fan nonostante non sappia a che genere appartenga.

Il podcast di Joypad esce due volte al mese, sempre da queste parti, gratis per tutti i lettori del Post. E lo troverete anche sulle principali piattaforme di podcast, come iTunes e Spotify.