Milan-Bodø/Glimt di Europa League in TV e in streaming

Milan-Bodø/Glimt è una delle partite del terzo turno preliminare di UEFA Europa League in programma stasera. Si gioca alle 20.30 in gara unica allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Nel turno precedente il Milan ha eliminato gli irlandesi dello Shamrock Rovers vincendo 2-0 a Dublino. Stasera, nel turno preliminare che precede i playoff, affronterà il Bodø/Glimt, squadra seconda classificata nell’ultimo campionato norvegese e prima con distacco in quello in corso. Nel turno precedente ha eliminato i lituani dello Zalgiris Vilnius. Il Milan si presenta a San Siro senza problemi di formazione nonostante la positività del difensore Leo Duarte che però non ha interessato altri membri della squadra.

Dove vedere Milan-Bodø/Glimt

Milan-Bodø/Glimt verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili. La partita sarà commentata da Stefano Borghi e Massimo Donati. Dazn trasmetterà anche gli eventuali playoff del Milan in Europa League.

Le probabili formazioni di Milan-Bodø/Glimt

Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic

Bodø/Glimt (4-3-3) Haiklin; Konradsen, Lode, Holbraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saitnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge

