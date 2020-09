Zlatan Ibrahimović è risultato positivo al coronavirus e non giocherà stasera con il Milan in Europa League

L’attaccante svedese Zlatan Ibrahimović è risultato positivo al coronavirus nei tamponi effettuati a tutti i giocatori del Milan. Ibrahimović è stato quindi messo in quarantena e non prenderà parte al terzo turno preliminare di UEFA Europa League in programma stasera a San Siro contro i norvegesi del Bodø/Glimt, per il quale era dato fra i titolari. L’ultimo giro di tamponi era stato reso necessario dopo la positività del difensore brasiliano Leo Duarte riscontrata in quelli effettuati martedì a tutta la squadra.