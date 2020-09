Juventus-Sampdoria, dove vederla in TV stasera

Juventus-Sampdoria è l’ultima partita in programma oggi della prima giornata di Serie A. Si gioca alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa in esclusiva da Sky. È l’esordio da allenatore in carriera per Andrea Pirlo, ingaggiato lo scorso 8 agosto dalla Juventus in sostituzione di Maurizio Sarri. La Sampdoria invece si presenta a Torino allenata da Claudio Ranieri, confermato dopo la salvezza raggiunta nella passata stagione. Secondo le nuove disposizioni del ministero dello Sport, stasera all’Allianz Stadium sarà consentito l’accesso a mille spettatori invitati dalla società.

Dove vedere Juventus-Sampdoria

Juventus-Sampdoria verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria

Juventus (3-5-2) Szecseny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Rabiot, De Sciglio; Kulusevski, Ronaldo

Sampdoria (4-4-2) Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli

***

