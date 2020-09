Fiorentina-Torino in TV e in streaming

Fiorentina-Torino è la prima partita della Serie A 2020/2021. Si gioca stasera alle 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà trasmessa da Sky. Entrambe le squadre puntano al riscatto dopo l’ultimo deludente campionato disputato. La Fiorentina ha tenuto Giuseppe Iachini come allenatore e ha rinforzato la rosa con diversi nuovi acquisti e la conferma di alcuni prestiti della passata stagione. Il Torino invece ha assunto Marco Giampaolo come nuovo allenatore, il quale ha chiesto due giocatori che già conosceva dal Milan e dalla Sampdoria, Rodriguez e Linetty.

Dove vedere Fiorentina-Torino

Fiorentina-Torino verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino

Fiorentina (3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Ribery

Torino (4-3-1-2) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, Murru; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti

