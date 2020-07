Le partite di Serie A in programma da oggi

La 35ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020 si gioca tra oggi, martedì 21 luglio, e giovedì. È la quindicesima giornata di ritorno e la quartultima della stagione. La Juventus, prima in classifica con otto punti in più dell’Inter, potrebbe vincere matematicamente il nono Scudetto consecutivo: per farlo dovrà vincere giovedì contro l’Udinese e sperare che l’Inter non vinca mercoledì contro la Fiorentina. Potrebbe bastarle anche un pareggio, ma sia Inter che Atalanta dovrebbero prima perdere i loro incontri. Fra le altre partite più attese della giornata ci sono Sassuolo-Milan, Parma-Napoli e il derby Sampdoria-Genoa.

Martedì 21

19.30

Atalanta-Bologna [Sky]

21.45

Sassuolo-Milan [Sky]

Mercoledì 22

19.30

Parma-Napoli [Dazn]

21.45

Inter-Fiorentina [Sky]

Lecce-Brescia [Sky]

Sampdoria-Genoa [Sky]

Spal-Roma [Dazn]

Torino-Verona [Sky]

Giovedì 23

19.30

Udinese-Juventus [Sky]

21.45

Lazio-Cagliari [Dazn]

La classifica della Serie A alla trentacinquesima giornata:

Juventus 80 Inter 72 Atalanta 71 Lazio 69 Roma 58 Napoli 56 Milan 56 Sassuolo 48 Verona 45 Bologna 43 Cagliari 42 Fiorentina 42 Sampdoria 41 Parma 40 Torino 37 Udinese 36 Genoa 33 Lecce 29 Brescia 24 Spal 19 ↓

↓ retrocessa in Serie B

