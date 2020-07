Riparte la MotoGP, dove vederla in TV

Il Mondiale della MotoGP inizia questo fine settimana a Jerez de la Frontera con il Gran Premio di Spagna, la prima delle due gare che si disputeranno consecutivamente sul circuito spagnolo. Dopo le ultime prove e le qualifiche di sabato pomeriggio (ore 14.10), la gara della MotoGP è in programma domenica pomeriggio alle 14.

Il Mondiale 2020 è per ora composto da tredici gare: sette in Spagna, una in Repubblica Ceca, due in Austria, due in Italia e una in Francia. Le gare italiane si correranno entrambe sul circuito di Misano: il Gran Premio di San Marino il 13 settembre e quello dell’Emilia-Romagna la settimana successiva. Alle prime tredici gare se ne potrebbero aggiungere quattro fra Asia, Sud America e Nord America, da confermare eventualmente entro il 31 luglio.

Dove vedere la MotoGP in TV

In Italia il Motomondiale verrà trasmesso in diretta da Sky e da quest’anno anche su Dazn. La piattaforma di streaming online trasmetterà infatti tutte le gare delle classi Moto2, Moto3 e MotoGP per le stagioni 2020 e 2021.

Questo fine settimana, prove, qualifiche e gare del Gran Premio di Spagna verranno trasmesse in diretta su Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro al mese, e da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208). Gli abbonati potranno seguire il Motomondiale in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento potrà comunque guardare qualifiche o gare pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Sabato le qualifiche verranno trasmesse in differita e in sintesi da Sky sul canale in chiaro del digitale terrestre TV8, raggiungibile da qui, a partire dalle 15.05. La gara della MotoGP verrà trasmessa domenica in differita dalle 17.05.

– Leggi anche: Le partite di Serie A in progamma oggi

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e Now TV e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.