Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel primo Gran Premio di MotoGP del 2020

Fabio Quartararo, pilota francese della Yamaha Petronas, partirà dalla pole position nel Gran Premio di Spagna di MotoGP, prima gara del Motomondiale 2020, in programma domenica alle 14 sul circuito Angel Nieto di Jerez de la Frontera. Nelle qualifiche di sabato Quartararo è stato il più veloce: in griglia di partenza scatterà davanti alla Yamaha ufficiale di Maverick Viñales e alla Honda del campione del mondo in carica Marc Marquez. Il primo pilota italiano in griglia sarà Francesco Bagnaia della Ducati Pramac, in quarta posizione. Andrea Dovizioso, caduto nel finale, partirà ottavo, davanti a Franco Morbidelli, decimo, e a Valentino Rossi, undicesimo.

Le qualifiche della classe Moto2 inizieranno alle 15.10 mentre in Moto3 partirà in pole position il giapponese Tatsuki Suzuki della Honda, davanti ad Andrea Migno dello Sky Racing Team VR46.

