Bologna-Napoli in TV e in streaming

Bologna-Napoli è una delle tre partite di Serie A in programma stasera alle 19.30. Si gioca allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Il Napoli si presenta alla partita di oggi dopo il pareggio contro il Milan di domenica. La squadra di Gattuso è sesta in classifica a due punti dalla Roma quinta e a sedici dal quarto posto della Lazio, ormai troppo lontano per essere raggiunto. L’obiettivo minimo è quindi superare la Roma per migliorare l’attuale piazzamento. Il Bologna invece è decimo in classifica ma non ancora abbastanza lontano dalla zona retrocessione per accontentarsi della posizione in queste ultime sei giornate di campionato. All’andata il Bologna vinse 2-1 al San Paolo.

Dove vedere Bologna-Napoli

Bologna-Napoli verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili. L’abbonamento si può disdire in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli

Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.