Verona-Inter, dove vederla in TV stasera

Hellas Verona-Inter è l’ultima partita della 31ª giornata di Serie A. Si gioca questa sera alle 21.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona e sarà trasmessa in diretta da Sky. Dopo le sconfitte di Juventus e Lazio, stasera l’Inter ha l’opportunità di andare a un punto dal secondo posto e otto dal primo e di riportarsi sopra l’Atalanta, che grazie alla vittoria di ieri è momentaneamente terza in classifica. Il Verona invece può reagire alla sconfitta di Brescia e superare il Sassuolo in ottava posizione.

Dove vedere Verona-Inter

Hellas Verona-Inter verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Daniele Adani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Verona-Inter

Verona (3-4-2-1) Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine

Inter (3-4-1-2) Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku

Il Post ha un’affiliazione con Now TV e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.