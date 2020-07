Serie A, partite e risultati della 29ª giornata

La 29ª giornata del campionato di Serie A 2019/20 — la decima del girone di ritorno e la terza dopo la ripresa della stagione — si gioca tra martedì 30 giugno e giovedì 2 luglio. È iniziata con le partite delle prime due squadre in classifica: Torino-Lazio e Genoa-Juventus. Mercoledì se ne giocano altre sei, tra le quali Inter-Brescia e Spal-Milan. Giovedì sera Roma-Udinese chiuderà il turno.

Martedì 30

19.30

Torino-Lazio 1-2

5° Belotti, 48° Immobile, 72° Parolo

21.45

Genoa-Juventus 1-3

50° Dybala, 56° Ronaldo, 73° Costa, 76° Pinamonti

Mercoledì 1

19.30

Bologna-Cagliari 1-1

45° Barrow, 46° Simeone

Inter-Brescia 6-0

5° Young, 20° Sanchez, 45° D’Ambrosio, 52° Gagliardini, 83° Eriksen, 88° Candreva

21.45

Fiorentina-Sassuolo [Sky]

Lecce-Sampdoria [Dazn]

Spal-Milan [Sky]

Verona-Parma [Sky]

Giovedì 2

19.30

Atalanta-Napoli [Dazn]

21.45

Roma-Udinese [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:

Juventus 72* Lazio 68* Inter 64* Atalanta 57 Roma 48 Napoli 45 Milan 42 Verona 39 Parma 39 Cagliari 39* Bologna 38* Sassuolo 34 Fiorentina 31 Torino 31* Udinese 28 Sampdoria 26 Genoa 26* Lecce 25 Spal 18 Brescia 18*

* una partita in più

Se il campionato dovesse essere sospeso ancora prima del 10 luglio, potrà terminare ma in forma ridotta con playoff e playout; oltre quella data la stagione verrà dichiarata conclusa con una classifica stabilita in base al rendimento tenuto dalle squadre, calcolato in base a quello che è stato definito un “algoritmo”. In tal caso lo Scudetto non verrà assegnato.

