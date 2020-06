La classifica della Serie A dopo la 28ª giornata

La 28ª giornata del campionato di Serie A 2019/20 — la nona del girone di ritorno e la seconda dopo la ripresa della stagione — è iniziata venerdì scorso con la vittoria della Juventus nell’anticipo contro il Lecce. Sabato è proseguita con il pareggio fra Brescia e Genoa e le vittorie di Cagliari e Lazio, rispettivamente contro Torino e Fiorentina. Domenica si sono giocate le restanti sei partite, dalla vittoria del Milan contro la Roma delle 17.15 a quella in rimonta dell’Inter a Parma nel posticipo delle 21.45.

Venerdì 26

21.45

Juventus-Lecce 4-0

53° Dybala, 62° Ronaldo, 83° Higuain, 85° de Ligt

Sabato 27

17.15

Brescia-Genoa 2-2

10° Donnarumma, 13° Semprini, 38° Falque, 69° Pinamonti

19.30

Cagliari-Torino 4-2

12° Nandez, 17° Simeone, 46° Nainggolan, 60° Bremer, 66° Belotti, 68° Joao Pedro

21.45

Lazio-Fiorentina 2-1

25° Ribery, 67° Immobile, 83° Luis Alberto

Domenica 28

17.15

Milan-Roma 2-0

76° Rebic, 89° Calhanoglu

19.30

Napoli-Spal 3-1

4° Mertens, 29° Petagna, 36° Callejon, 78° Younes

Sampdoria-Bologna 1-2

72° Barrow, 75° Orsolini, 88° Bonazzoli

Sassuolo-Verona 3-3

51° Lazovic, 53° Boga, 57° Stepinksi, 68° Pessina, 77° Boga, 97° Rogerio

Udinese-Atalanta 2-3

9° Zapata, 31° Lasagna, 71° Muriel, 79° Muriel, 87° Lasagna

21.45

Parma-Inter 1-2

15° Gervinho, 84° de Vrij, 87° Bastoni

La classifica della Serie A dopo ventotto giornate:

Juventus 69 Lazio 65 Inter 61 Atalanta 57 Roma 48 Napoli 45 Milan 42 Verona 39 Parma 39 Cagliari 38 Bologna 37 Sassuolo 34 Fiorentina 31 Torino 31 Udinese 28 Sampdoria 26 Genoa 26 Lecce 25 Spal 18 Brescia 18

Se il campionato dovesse essere sospeso ancora prima del 10 luglio, potrà terminare ma in forma ridotta con playoff e playout; oltre quella data la stagione verrà dichiarata conclusa con una classifica stabilita in base al rendimento tenuto dalle squadre, calcolato in base a quello che è stato definito un “algoritmo”. In tal caso lo Scudetto non verrà assegnato.

