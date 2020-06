Parma-Inter in TV e in streaming

Inter-Parma è l’ultima partita della 28ª giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 21.45 allo stadio Ennio Tardini di Parma e sarà trasmessa in diretta da Sky. L’Inter ritorna a giocare dopo il deludente pareggio contro il Sassuolo di mercoledì scorso in cui ha gettato una vittoria che a metà seconda tempo sembrava vicina. Non può quindi permettersi di perdere altri punti, dato che la Juventus continua a vincere e così l’Atalanta, ora a soli quattro punti di svantaggio in classifica. Il Parma invece ha ripreso la stagione con un pareggio e una vittoria ed è in piena corsa per la qualificazione all’Europa League.

Dal pareggio contro il Sassuolo l’Inter è rimasta senza Milan Skriniar, titolare in difesa, espulso e squalificato per tre giornate. Conte continua inoltre a non avere a disposizione mezzo centrocampo: Brozovic, Sensi e Vecino sono ancora indisponibili. In attacco accanto a Lukaku tornerà Lautaro Martinez. Il Parma invece ha tutti i titolari a disposizione.

Dove vedere Parma-Inter

Parma-Inter verrà trasmessa in diretta da Sky su Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Parma-Inter

Parma (4-3-3) Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kurtic, Hernani, Kucka; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

Inter (3-4-1-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Martinez

Il Post ha un’affiliazione con Now TV e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.