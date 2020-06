Dove vedere Napoli-Spal stasera in TV

Napoli-Spal è una delle partite di Serie A in programma stasera. Si gioca alle 19.30 allo stadio San Paolo di Napoli e sarà trasmessa in diretta da Sky. Napoli e Spal si trovano in due situazioni completamente opposte in classifica. La squadra di Gattuso, dopo il complicato girone di andata, si era ripresa prima della sospensione e continua ad andare bene nella ripresa, tanto che può dirsi ancora in corsa per la qualificazione alla UEFA Champions League, anche se sarà difficile. Negli ultimi quindici giorni ha giocato tre partite e le ha vinte tutte: ha battuto Inter e Juventus in Coppa Italia, e il Verona in campionato. La Spal invece è penultima in classifica e lotta per non retrocedere: deve recuperare almeno otto punti nelle prossime giornate.

Gattuso, che a parte Malcuit non ha indisponibili, dovrebbe fare pochi cambi nella formazione titolare rispetto a quella usata in settimana a Verona. La Spal invece è senza il portiere titolare Berisha, sostituito dal croato Karlo Letica. In attacco giocherà con Petagna, che a partire dalla prossima stagione giocherà proprio con il Napoli.

Dove vedere Napoli-Spal

Napoli-Spal verrà trasmessa in diretta da Sky su Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Napoli-Spal

Napoli (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne

Spal (4-3-3) Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala; Castro, Valdifiori, Valoti; Strefezza, Petagna, D’Alessandro

***

Il Post ha un’affiliazione con Now TV e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.