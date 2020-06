Cagliari-Torino, dove vederla in TV e in streaming

Cagliari-Torino è una delle partite della 28ª giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca stasera alle 19.30 alla Sardegna Arena di Cagliari e verrà trasmessa in diretta da Sky. Il Cagliari ha ripreso il campionato stabilendo un piccolo record: ha vinto la sua prima partita del girone di ritorno il 23 giugno. La squadra è allenata da marzo da Walter Zenga, che però ha esordito in panchina soltanto una settimana fa. La vittoria all’ultimo minuto contro la Spal è servita a smuovere la classifica dopo un 2020 deludente. Anche il Torino viene da un andamento simile. La vittoria contro l’Udinese è arrivata a distanza di sei mesi dall’ultimo successo in campionato. Ora deve continuare a fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Dove vedere Cagliari-Torino

Cagliari-Torino verrà trasmessa in diretta da Sky su Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le formazioni di Cagliari-Torino

Cagliari (3-5-2) Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Cigarini, Rog, Pellegrini; Simeone, Joao Pedro

Torino (3-4-1-2) Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meité, Aina; Edera, Berenguer; Belotti

***

Il Post ha un’affiliazione con Now TV e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.