Atalanta-Lazio, dove vederla in TV e in streaming

Atalanta-Lazio è una delle partite di Serie A in programma oggi. Si gioca stasera alle 21.45 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà trasmessa da Sky. È lo scontro diretto tra la seconda e la quarta squadra del campionato. La Lazio con una vittoria può riportarsi a un punto dalla Juventus e a otto di vantaggio sull’Inter, che gioca alle 19.30 contro il Sassuolo. L’Atalanta invece può riportarsi a sei punti di vantaggio sulla Roma, quinta e impegnata in contemporanea contro la Sampdoria, e rimanere vicina al terzo posto dell’Inter.

Dove vedere Atalanta-Lazio

Atalanta-Lazio verrà trasmessa in diretta da Sky su Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio

Atalanta (3-4-2-1) Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata

Lazio (3-5-2) Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile

Il Post ha un’affiliazione con Now TV e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.