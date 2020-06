Fiorentina-Brescia in TV e in streaming

Fiorentina-Brescia è la prima partita della 27ª giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 19.30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà trasmessa da Sky. La Fiorentina riprende il campionato da tredicesima in classifica, a cinque punti dalla zona retrocessione. Prima della sospensione, e dopo l’ingaggio di Giuseppe Iachini come allenatore, era riuscita a migliorare il suo andamento: dato il valore della squadra, ci si aspetta che continui a risalire la classifica per non ritrovarsi tra le ultime posizioni come accadde l’anno scorso. Il Brescia invece è ultimo in classifica, dopo una stagione complicata segnata dall’esonero di Eugenio Corini, poi richiamato dalla società, che ha ammesso l’errore. Durante la sospensione, inoltre, Mario Balotelli è stato messo fuori squadra e oggi non sarà in campo.

Dove vedere Fiorentina-Brescia

Fiorentina-Brescia verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport canale 203. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 9,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Brescia

Fiorentina (3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic

Brescia (4-3-1-2) Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma