Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia, in TV e in streaming

Napoli-Juventus, finale della 73ª edizione della Coppa Italia, si gioca questa sera a partire dalle 21 allo Stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in chiaro. Napoli e Juventus si ritroveranno in finale per la seconda volta nella storia della coppa nazionale, in una partita che negli ultimi dieci anni è diventata il “classico” del campionato italiano. Con una vittoria il Napoli potrebbe rimediare alla stagione deludente avuta fin qui, segnata dal cambio di allenatore; la Juventus potrebbe invece ottenere il suo primo titolo con l’allenatore Maurizio Sarri, in attesa della ripresa di campionato e Champions League.

La Juventus è volata a Roma ieri e ritornerà a Torino non appena conclusa la finale. Il Napoli invece viaggerà in giornata. Allo Stadio Olimpico verranno attuate tutte le misure di sicurezza previste dal protocollo della FIGC approvato dal governo. Si giocherà senza pubblico e nelle tre aree in cui è stato suddiviso l’Olimpico non saranno ammesse complessivamente più di trecento persone, squadre comprese. Le cerimonie prima del calcio d’inizio e le premiazioni al termine della partita saranno ridotte al minimo e tutte le persone autorizzate dovranno attenersi, quando possibile, alle norme di distanziamento.

In caso di parità nei tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore: i tempi supplementari sono stati eliminati per risparmiare minuti di gioco in vista dell’impegnativa ripresa del campionato, dove si giocherà ogni tre giorni. Per lo stesso motivo, le squadre potranno sostituire fino a cinque giocatori in campo in non più di tre interruzioni del gioco.

Dove vedere Napoli-Juventus

Napoli-Juventus verrà trasmessa in diretta dalla Rai su Rai 1 a partire dalle 20.30 con il commento di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. In streaming si potrà vedere tramite l’applicazione o il sito di Rai Play. Qui invece il calendario della Serie A a giugno: date e orari e dove vederla.

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne

Juventus (4-3-3) Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo