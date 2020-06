Twitter testerà una funzione per scoraggiare chi condivide un articolo senza averlo letto

Twitter ha annunciato che testerà una nuova funzione per gli utenti con smartphone Android, per scoraggiare chi condivide un articolo senza averlo letto. «Stiamo testando una nuovo funzione su Android: quando ritwittate un articolo che non avete aperto su Twitter, potremmo chiedervi se prima volete aprirlo», si legge in un tweet della società. Al momento non si sa quando questa nuova funzione verrà attivata, ma secondo Twitter servirà ad «aiutare a promuovere una discussione informata».

Did you read the article you’re about to spread? https://t.co/bUsvprod5C — jack (@jack) June 10, 2020

Da alcune settimane Twitter sta facendo molto per promuovere la buona informazione e disincentivare la diffusione di notizie false sul social network. Alcuni giorni fa aveva segnalato come fuorviante un tweet del presidente statunitense Donald Trump: era stata la prima volta che il social network ha preso un provvedimento del genere, dopo che per anni esperti e osservatori avevano criticato il fatto che non avesse un protocollo per occuparsi delle notizie false o fuorvianti pubblicate da personaggi con milioni di follower (esattamente come Trump, che ne twitta diverse ogni giorno).

La decisione era stata molto criticata da Trump, che aveva poi firmato un ordine esecutivo per chiedere di ridurre le protezioni di cui godono i social network, in modo che vengano ritenuti responsabili legalmente dei contenuti pubblicati dagli utenti.