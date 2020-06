La polizia sta continuando a reprimere con la violenza le proteste americane

In moltissime città degli Stati Uniti la polizia sta continuando a reprimere con la violenza le manifestazione di protesta contro il razzismo innescate dalla morte di Floyd George, avvenuta il 25 maggio a Minneapolis, in Minnesota. Le proteste sono le più estese da diversi anni e sono rimaste in larghissima parte pacifiche. Nonostante le molte critiche ricevute da giornalisti, associazioni per i diritti umani e leader politici – soprattutto Democratici – un po’ ovunque la polizia sta continuando a usare la stessa dura strategia per gestire le proteste. Da giorni il presidente Trump chiede in pubblico e in privato ai governatori di usare la massima durezza contro i manifestanti.

A Buffalo, nello stato di New York, due poliziotti hanno spinto a terra un uomo di 75 anni che stava solo parlando, isolato dalle proteste. Dopo la caduta l’uomo ha sanguinato vistosamente dalla testa ma non è stato soccorso da un gruppo di poliziotti che gli è passato accanto. In un comunicato stampa diffuso poco dopo, la polizia di Buffalo aveva sostenuto che l’uomo fosse inciampato. Dopo che il video dell’aggressione è circolato online, i due poliziotti sono stati identificati e sospesi. L’uomo è in condizioni gravi ma non è in pericolo di vita.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET — WBFO (@WBFO) June 5, 2020

A Los Angeles, nel quartiere di Fairfax, un gruppo di poliziotti ha iniziato improvvisamente a usare manganelli e proiettili di gomma dopo una conversazione con un gruppo di manifestanti. Matt McGorry, un attore americano noto soprattutto per Orange Is the New Black, ha assistito alla scena e raccontato che i poliziotti hanno attaccato i manifestanti mentre molti di loro avevano le mani alzate. ABC 7 ha chiesto conto dell’incidente alla polizia di Los Angeles, che ha risposto con un comunicato molto generico.

SHOCKING VIDEO: LAPD officers seen striking protesters with batons in Fairfax district confrontation https://t.co/gWbBswwzvs pic.twitter.com/HscxXj4sKN — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 4, 2020

Ad Asheville, in Nord Carolina, un gruppo di poliziotti ha distrutto un presidio medico messo in piedi da alcuni volontari per curare i manifestanti feriti. In un video circolato molto su Instagram, si vede un poliziotto calpestare con forza quello che resta del punto medico. Il capo della polizia della città si è scusato.

A Indianapolis una donna afroamericana è stata picchiata con forza da alcuni poliziotti dopo che si era liberata dalla presa di un poliziotto simile a un palpeggiamento. Dopo essere stata sbattuta sul marciapiede, uno degli agenti le ha tenuto il collo col manganello. La polizia di Indianapolis ha annunciato un’inchiesta interna sull’incidente.

A Austin, in Texas, uno studente universitario afroamericano di 20 anni ha ricevuto un proiettile di gomma in testa, che gli ha provocato una frattura del cranio e una commozione cerebrale. Poco dopo l’incidente alcuni manifestanti hanno cercato di portarlo in soccorso, ma la polizia ha sparato a loro e ai soccorritori. La polizia di Austin si è scusata per l’incidente.

A Van Nuys, a nord di Los Angeles, una donna afroamericana ha attirato l’attenzione della polizia durante il saccheggio di alcuni negozi. La donna è stata arrestata, nonostante una giornalista abbia ripetuto a più poliziotti che non c’entrava nulla.

A black family tried to get the attention of the police to protect a neighborhood store in Van Nuys and were immediately handcuffed. pic.twitter.com/5iZRXUvbMP — Arash Markazi (@ArashMarkazi) June 2, 2020

A Seattle, durante una manifestazione pacifica, una giornalista di NBC News è stata colpita in diretta tv con una granata stordente. Dopo l’incidente ha raccontato che la polizia ha disperso i manifestanti con la violenza, usando gas lacrimogeni e sparando alla testa dei manifestanti con proiettili di gomma.

WATCH: @jolingkent is hit with fireworks during live broadcast as protests in Seattle, Washington, quickly escalate. pic.twitter.com/0KdpGXzhH6 — MSNBC (@MSNBC) June 2, 2020

Durante una manifestazione a Tampa, in Florida, una donna è stata picchiata e immobilizzata da tre poliziotti, nonostante non stesse opponendo resistenza. Un gruppo di altri poliziotti ha sparato del gas lacrimogeno ai manifestanti preoccupati per le condizioni della donna.

2️⃣9️⃣1️⃣ Tampa, FL: how many Tampa cops does it take to choke out and arrest one woman? I count three pic.twitter.com/cpBb5FUHI5 — T. Greg Doucette (@greg_doucette) June 5, 2020

Another angle of 2️⃣9️⃣1️⃣ above, as police use division of labor to make sure they have enough people pepper-spraying protestors while the others abuse the woman pic.twitter.com/t005dz0pDS — T. Greg Doucette (@greg_doucette) June 5, 2020

A New York da alcuni giorni è stato imposto un coprifuoco per prevenire nuove violenze. La situazione è rimasta comunque molto tesa in diversi distretti: soprattutto nel Bronx, in cui vivono soprattutto afroamericani e ispanici. Nella notte fra giovedì e venerdì sono circolati diversi video in cui la polizia picchia i manifestanti e arresta decine di persone fra cui soccorritori e osservatori legali della National Lawyers Guild.

NYPD cops are making violent arrests & beating people with batons at the #FTP4 march in the Bronx. I just got hit with a baton & pusher by cops. pic.twitter.com/w6YOxXssvj — Ash J (@AshAgony) June 5, 2020

Mike Pappas, a doctor, was arrested by NYPD earlier in the Bronx while working as a medic during the #FTP #BlackLivesMatter protest.Frontline workers like Mike were called "heroes" by Cuomo and DeBlasio a little over a week ago.#FTP #BlackLivesMatter #FreeHealthcareHeroes pic.twitter.com/9tDrt3ouTb — Left Voice (@left_voice) June 5, 2020