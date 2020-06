Moltissime persone stanno postando su Instagram delle immagini tutte nere con l’hashtag #blackouttuesday per manifestare il proprio dissenso nei confronti del razzismo e degli abusi della polizia statunitense sugli afroamericani. L’iniziativa – chiamata Blackout Tuesday o Black Out Tuesday – era stata proposta venerdì da Jamila Thomas, dirigente dell’etichetta discografica Atlantic Records, e dalla sua ex collega Brianna Agyemang, come forma di protesta da parte del mondo della musica americana per la morte di George Floyd, ucciso durante un arresto violento della polizia a Minneapolis.

Tra le aziende che hanno deciso di aderire all’iniziativa ci sono i servizi di streaming Spotify, Apple Music, Amazon Music e YouTube Music. Spotify ad esempio ha aggiunto 8 minuti e 46 secondi di silenzio – la durata è pari al tempo per cui l’agente di polizia Derek Chauvin ha schiacciato il collo di George Floyd con il proprio ginocchio, uccidendolo – ad alcune popolari playlist e podcast. Altre aziende hanno deciso di non postare nulla sui propri account social come segno di rispetto o di non pubblicare nuove uscite musicali per tutta la settimana.

Queste scelte – oltre alla promozione di musica di artisti afroamericani – sono in linea con l’idea iniziale di Thomas e Agyemang che volevano che l’industria musicale riconoscesse l’importanza della cultura afroamericana per il proprio sviluppo e profitto. L’hashtag inizialmente proposto da Thomas e Agyemang infatti era #TheShowMustBePaused, cioè “Lo spettacolo deve fermarsi”. L’adesione di milioni di persone di tutto il mondo che in gran parte non lavorano nell’industria musicale – sono state postate più di 7,5 milioni di immagini con #blackouttuesday, finora – hanno però un po’ cambiato il messaggio dell’iniziativa.

C’è anche chi ne ha fatto notare un effetto collaterale spiacevole: molte persone hanno postato immagini nere sui social network usando, oltre all’hashtag #blackouttuesday, anche #BlackLivesMatter e #BLM (dal nome del movimento nato contro gli abusi della polizia contro gli afroamericani), che normalmente vengono usati da chi sta partecipando alle proteste di questi giorni per condividere informazioni utili. Su Twitter qualcuno ha invitato chi vuole mostrare solidarietà al movimento Black Lives Matter a non «silenziarlo» cercando di farne sentire la voce.