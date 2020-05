Le violenze commesse dalla polizia durante le proteste negli Stati Uniti

La polizia statunitense ha compiuto violenze e soprusi per reprimere le manifestazioni e rivolte che vanno avanti ormai da giorni nelle principali città americane, per chiedere giustizia per la morte di George Floyd e la fine delle discriminazioni e dei sistematici abusi compiuti da parte delle forze dell’ordine statunitensi nei confronti degli afroamericani. Molti di questi episodi, violenti e preoccupanti, ai danni di manifestanti violenti e pacifici, e anche di giornalisti e operatori televisivi, sono stati ripresi e diffusi sui social network, dove stanno suscitando indignazione e proteste. Mostrano agenti di polizia che usano proiettili di gomma o spray urticante, spintonare e picchiare manifestanti, e addirittura guidare l’auto di servizio contro la folla.

A Minneapolis, alcuni poliziotti hanno sparato dei proiettili di vernice contro un gruppo di persone che li osservava dalla propria veranda, in una zona residenziale.

Share widely: National guard and MPD sweeping our residential street. Shooting paint canisters at us on our own front porch. Yelling “light em up” #JusticeForGeorgeFloyd #JusticeForGeorge #BlackLivesMatter pic.twitter.com/bW48imyt55 — Tanya Kerssen (@tkerssen) May 31, 2020

Ad Atlanta, in Georgia, alcuni giornalisti hanno filmato un violentissimo arresto di una coppia di afroamericani che si trovavano in un’automobile ferma. Nel video si vede prima un poliziotto costringere la donna sul posto del passeggero a uscire dalla macchina. Poi un altro poliziotto infrange il vetro del sedile del guidatore e l’uomo al volante è colpito da un taser, cioè da una pistola elettrica, prima di essere tirato fuori dall’auto a sua volta.

Un altro arresto molto violento, durante il quale alcuni poliziotti hanno pestato un uomo già a terra di fronte a molti altri manifestanti che li accusavano di star commettendo un abuso di forza, è avvenuto a Seattle.

Another video of Seattle PD body slamming a protesting then giving them a ground and pound. This is major abuse. Do not let mainstream media lie to you. The cops aren’t being peaceful and inciting violence. This is America. #seattleprotest #JusticeForGeorge #BlackLivesMatter pic.twitter.com/Awj5RL7ocj — DÆ (@daeshikjr) May 30, 2020

A Salt Lake City un uomo anziano con un bastone per aiutarsi a camminare è stato sbattutto a terra da un poliziotto senza apparenti giustificazioni durante una diretta televisiva.

A Brooklyn, un quartiere di New York, due automobili della polizia sono state guidate contro un gruppo di persone che manifestavano.

La stessa scena è stata ripresa anche dall’alto e mostra meglio la dinamica.

Sempre a New York è stato girato un video in cui si vede un agente che si avvicina a un manifestante con le braccia alzate, gli abbassa la mascherina che porta sul viso e gli spruzza sulla faccia uno spray urticante.

This boy had his hands up when an NYPD ofcr pulled his mask down and pepper sprayed him. ⁦@NYPDShea⁩? Mayor ⁦@BilldeBlasio⁩? pic.twitter.com/YtXDOoVckA — Sherrilyn Ifill (@Sifill_LDF) May 31, 2020

Un altro poliziotto di New York ha violentemente gettato a terra una manifestante dopo averla insultata.

NYPD officer just called a female protester a “stupid fucking bitch” and threw her to the ground pic.twitter.com/18YUHYmqQa — Jason Lemon (@JasonLemon) May 30, 2020

A Minneapolis un poliziotto ha usato lo spray urticante contro un giornalista di Vice News che si era già messo a terra per ordine della polizia dopo aver detto di essere un giornalista.

Police just raided the gas station we were sheltering at. After shouting press multiple times and raising my press card in the air, I was thrown to the ground. Then another cop came up and peppered sprayed me in the face while I was being held down. pic.twitter.com/23EkZIMAFC — Michael Anthony Adams (@MichaelAdams317) May 31, 2020

La giornalista del Los Angeles Times Molly Hennessy-Fiske ha raccontato che mentre si trovava fuori da una stazione di polizia sempre a Minneapolis è stata colpita da una bomboletta di gas lacrimogeno sparata dalla polizia nonostante lei e i suoi colleghi – era presente circa una decina di giornalisti di quotidiani e tv – si fossero identificati come membri della stampa. Nel video non si vede la scena, che non è stata ripresa, ma la giornalista spiega cosa le è successo.

Minnesota State Patrol just fired tear gas at reporters and photographers at point blank range. pic.twitter.com/r7X6J7LKo8 — Molly Hennessy-Fiske (@mollyhf) May 31, 2020

Anche a Louisville, in Kentucky, la polizia ha sparato verso una troupe televisiva che stava trasmettendo in diretta: nel video si vede un poliziotto mirare contro la telecamera.

This just happened on live tv. Wow, what a douche bag. pic.twitter.com/dQKheEcCvb — Christopher Bishop (@ChrisBishopL1C4) May 30, 2020

A Houston, in Texas, un agente di polizia a cavallo invece ha guidato il proprio animale verso altri poliziotti: tra loro c’era una manifestante quasi ferma, con un cartello in mano, e il poliziotto l’ha investita con il cavallo, che ha calpestato la donna.