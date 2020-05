Il poliziotto che aveva premuto il ginocchio sul collo di George Floyd a Minneapolis è stato arrestato

È stato arrestato a Minneapolis Derek Chauvin, l’agente di polizia che il 25 maggio aveva premuto con violenza per diversi minuti il ginocchio sul collo di George Floyd, che era morto poco dopo, dopo aver detto ripetutamente che non riusciva a respirare. La morte di Floyd, un uomo afroamericano che era stato arrestato con violenza nonostante fosse disarmato, ha fatto nascere grandi proteste a Minneapolis, diventate via via più violente nel corso degli ultimi giorni.

La polizia aveva parlato di un «incidente medico» dando una versione ufficiale poi smentita da diversi testimoni e da vari video girati durante l’arresto di Floyd; aveva poi fatto sapere di aver licenziato quattro agenti coinvolti nell’arresto, compreso Derek Chauvin.

– Leggi anche: «Non riesco a respirare»

L’arresto di Chauvin arriva dopo tre giorni di grandi proteste e manifestazioni contro la violenza della polizia. Le manifestazioni sono state inizialmente pacifiche: nella notte di mercoledì ci sono stati però episodi di rabbia e violenza, che ieri e oggi si sono aggravati, e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto pronto a inviare la Guardia nazionale per fermare «i criminali».

– Leggi anche: A Minneapolis le proteste stanno diventando rivolte