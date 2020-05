A Minneapolis le proteste stanno diventando rivolte

A Minneapolis (Minnesota, Stati Uniti) e in altre città del paese anche questa notte ci sono stati scontri fra la polizia e i manifestanti che protestano per la morte dell’afroamericano George Floyd, ucciso il 26 maggio durante un fermo di polizia e dopo che un poliziotto bianco gli aveva premuto con violenza per diversi minuti il ginocchio sul collo quando era disarmato e immobilizzato, tra le proteste dei passanti.

Dopo gli scontri di mercoledì, ieri ce ne ne sono stati di nuovi e più violenti a Minneapolis, dove è stato anche incendiato un commissariato di polizia. Secondo quanto riferisce la CNN, gli agenti avevano eretto delle barricate attorno al commissariato prima di lasciarlo, ma le barriere sono poi state abbattute dalla folla. Attorno alle 22 locali (le 6 del 29 maggio in Italia) alcuni manifestanti sarebbero poi entrati all’interno dell’edificio e avrebbero appiccato l’incendio.

The Third Precinct police station in Minneapolis was set on fire as #Minneapolisprotests over the racially charged killing of a black man turned into a third night of arson, looting and vandalism https://t.co/rj6bDWCAKb pic.twitter.com/u0o4LJdu08

Su Twitter l’account ufficiale della città di Minneapolis ha informato sul rischio di esplosioni causato dalla manomissione delle condutture del gas: «Se siete vicini, per la vostra sicurezza, allontanatevi, in caso l’edificio esploda».

We're hearing unconfirmed reports that gas lines to the Third Precinct have been cut and other explosive materials are in the building.

If you are near the building, for your safety, PLEASE RETREAT in the event the building explodes.

— City of Minneapolis (@CityMinneapolis) May 29, 2020