Bundesliga, i gol delle partite giocate nel weekend

Nel fine settimana la Bundesliga tedesca ha proseguito con la seconda giornata dalla ripresa del campionato. Sempre in stadi senza pubblico, il turno si è aperto venerdì con il derby di Berlino vinto 4-0 dall’Hertha all’Olympiastadion. Sabato pomeriggio si sono disputate altre quattro partite, con il Borussia Dortmund che ha vinto in trasferta a Wolfsburg, mentre nel posticipo serale il Bayern Monaco ha battuto con un netto 5-2 il Francoforte restando così in testa alla classifica. Nelle tre partite di domenica, invece, lo Schalke o4 è stato battuto 3-0 in casa dall’Augusta, rimediando la seconda sconfitta nelle ultime due giornate e la quinta nelle ultime sei partite disputate.

Gli highlights delle partite di Bundesliga

Wolfsburg 0-2 Borussia Dortmund



Bayern Monaco 5-2 Eintracht Francoforte



Magonza 0-5 Lipsia