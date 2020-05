Come funzionerà da lunedì con gli spostamenti

Il governo ha presentato sinteticamente cosa prevederà l’allentamento alle misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da coronavirus che entrerà in vigore da lunedì 18 maggio. Oltre alle riaperture di gran parte delle attività commerciali, prevede anche una libertà di spostamenti maggiore, che verrà ulteriormente ampliata tra due settimane, lunedì 3 giugno.

Nella propria regione

Non servirà più l’autocertificazione, quindi ci si potrà muovere liberamente e senza dover dichiarare, nell’eventualità di un controllo, dove si sta andando e per quale motivo ci si sta spostando.

Da una regione all’altra

Non sarà ancora permesso, se non per motivi di lavoro, salute, assoluta urgenza o necessità: continuerà quindi a essere necessaria l’autocertificazione. Queste regole varranno fino al 3 giugno, quando torneranno a essere permessi gli spostamenti tra regioni per qualunque motivo, salvo provvedimenti specifici per certe regioni, province o territori in cui sarà valutato un particolare rischio epidemico.

Seconde case

Sarà possibile raggiungere le seconde case, se si trovano nella propria regione. Fino ad ora era permesso soltanto per operazioni di manutenzione straordinaria. Per le seconde case in altre regioni si dovrà aspettare fino al 3 giugno.

Arrivi in Italia

Lunedì non cambierà niente. Secondo le anticipazioni dei giornali, però, dal 3 giugno sarà possibile entrare in Italia dagli altri paesi dell’Unione Europea, con l’aggiunta di Svizzera e Principato di Monaco, senza l’obbligo di quarantena di 14 giorni attualmente previsto per chi arriva dall’estero. Questa misura deve ancora però essere confermata ufficialmente.

Visite agli amici

Anche questo deve ancora essere chiarito ufficialmente dal governo. Secondo i giornali, però, finirà la fase in cui si possono vedere, formalmente, soltanto i “congiunti”. Non ci sono limiti a quante persone vedere, o dove. Il governo raccomanderà però di applicare sempre le misure di distanziamento fisico e di indossare la mascherina quando possibile, anche in casa, se si è con persone fuori dal proprio nucleo abitativo.