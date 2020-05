Le previsioni del meteo per lunedì 11 maggio

Domani sarà una giornata uggiosa e piovosa in quasi tutta Italia. A Nord il cielo sarà molto nuvoloso e ci saranno piogge e temporali: al mattino in Piemonte e in Liguria, nel pomeriggio su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Farà brutto anche sulle regioni tirreniche e le zone appenniniche del Centro Italia, mentre il versante adriatico sarà perlopiù nuvoloso, anche se schiarirà nel pomeriggio. Il Sud e la Sicilia saranno coperti di nuvole ma non dovrebbe piovere. Soprattutto al Nord, farà un po’ più freddo rispetto a domenica.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.