Le previsioni del meteo per domenica 10 maggio

Domani sarà una giornata prevalentemente nuvolosa, con qualche pioggia e qualche schiarita qua e là. Al Nord il tempo sarà coperto e nuvoloso fin dalla mattina e peggiorerà verso sera, con piogge più o meno abbondanti. In Toscana, Lazio e Umbria invece ci sarà qualche pioggia al mattino ma il tempo migliorerà verso il pomeriggio, per poi tornare coperto in serata. Al Sud e in Sicilia il cielo sarà soprattutto coperto, con piogge scarse tra Molise, Campania e Puglia: farà eccezione il Salento, dove il cielo dovrebbe rimanere limpido tutta la giornata.

Le temperature saranno simili a quelle dei giorni scorsi nella maggior parte del paese; aumenteranno in Sicilia, Sardegna, basso Lazio, Campania, Basilicata e Calabria.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.