È morto Little Richard, nome d’arte di Richard Wayne Penniman, uno dei più famosi cantanti rock and roll della storia. Aveva 87 anni. La sua morte è stata confermata dal figlio a Rolling Stone. Richard divenne famosissimo negli anni Cinquanta e Sessanta per le sue canzoni che fondevano elementi della musica afroamericana alle sonorità più moderne: fra le sue canzoni più famose ci sono “Tutti Frutti”, “Long Tall Sally”, “Rip It Up”, poi rifatte nei decenni successivi da moltissimi altri artisti. A partire dagli anni Settanta diradò le sue apparizioni. Il suo ultimo disco è Little Richard Meets Masayoshi Takanaka, uscito nel 1992.