La Corte Suprema israeliana ha respinto i ricorsi contro la nascita del nuovo governo di coalizione

La Corte Suprema israeliana ha respinto due ricorsi che chiedevano che al primo ministro Benjamin Netanyahu fosse impedito di formare un governo sia per le accuse di corruzione a suo carico, sia per la natura insolita dell’accordo nato nelle ultime settimane. Ora quindi non c’è più nessun ostacolo per la formazione del nuovo governo di coalizione fra il partito Likud dello stesso Netanyahu e quello Blu e Bianco di Benny Ganz, ex capo dell’esercito e avversario di Netanyahu nelle ultime tre elezioni.

La Corte ha deliberato in primo luogo che in base alla legge israeliana a un membro della Knesset, seppur indagato, può essere dato l’incarico di formare un governo. Quindi Netanyahu dovrà dimettersi dall’incarico di premier soltanto in caso di condanna. Secondariamente gli 11 giudici hanno respinto il ricorso secondo cui l’accordo di governo fra Likud e Blu e Bianco sarebbe una sorta di scudo per proteggere Netanyahu dal processo a suo carico. La Corte ha sottolineato che seppure l’accordo sia «inusuale» per la storia politica del paese, «non c’è materia per intervenire».

Il nuovo governo, che giurerà il 13 maggio e che oggi ha avuto anche l’approvazione della Knesset, il parlamento di Israele, prevede che Netanyahu diventi primo ministro e che Ganz diventi il suo vice: i due inoltre hanno concordato di scambiarsi ruolo fra 18 mesi, anche se i tempi, la durata e altri particolari dell’accordo devono essere ancora discussi nel dettaglio. Si concluderà quindi la più lunga crisi politica di Israele. Nella nascita del governo di coalizione ha influito anche la necessità per il paese di avere una guida durante l’epidemia da coronavirus. Per Netanyahu è il quarto mandato consecutivo da primo ministro (il quinto in totale).