Le previsioni meteo per domani, giovedì 7 maggio

Giovedì sarà una di quelle giornate sulle cui previsioni del tempo ci sarà poco da dire, perché non pioverà e sarà quasi ovunque sereno per tutto il giorno. All’inizio sarà un po’ nuvoloso solo al Nord-Ovest e in Sicilia, poi sarà sereno ovunque per diverse ore, fino a sera, e infine di notte tornerà ad annuvolarsi al Nord-Ovest. Non ci resta che scegliere se uscire per una passeggiata, per andare a correre o in bicicletta oppure per una visita a un “congiunto”.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.